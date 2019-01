SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El próximo lunes 14 de enero se estrena Campanas en la noche en Telefe, lo que motivó a algunos fans de Juan Darthés a organizarse en las redes sociales en contra de Calu Rivero, protagonista de la novela junto a Esteban Lamothe y Federico Amador.

Bajo el hasthag #MiráCómoNoTeMiro, un grupo de usuarios de Twitter pretendió responder a la consigna #MiráCómoNosPonemos, que surgió desde el colectivo de Actrices Argentinas el día que hicieron la conferencia de prensa por la denuncia de violación de Thelma Fardin.

“Son cuatro haters, boludos de Twitter. No me merecen la menor atención. Es algo de lo que me podría reír un segundo, pero sería dedicarle un montón de tiempo”, opinó Lamothe. Y disparó: “No nos miren. Si tienen un control remoto en la mano, metetelo en el culo. Que cambien de canal. ¡Qué me importa si me miran o no me miran!”.

En esa línea, marcó que quiere que a la serie le vaya bien pero que no le preocupa que un grupo de personas decida no mirarlos. “Si hay siete pelotudos que dicen ‘mirá como no te miramos’ que no me miren directamente, que no hagan un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es ese en los tiempos que estamos viviendo, con los cambios que estamos atravesando?", concluyó.