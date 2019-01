Caso Thelma Fardin: Dolores Fonzi cruzó a Burlando, el abogado de Darthés

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Dolores Fonzi cruzó duramente al abogado Fernando Burlando, que representa a Juan Darthés, acusado de violar a Thelma Fardin en 2009 cuando ella tenía 16 años y él 45.

En su cuenta de Twitter, Fonzi posteó: "Abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador, intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es su sucio trabajo" y remarcó: "El nuestro, ni olvidar, ni perdonar".

La medio hermana de Fardin, Carla Lescano, cuestionó a Thelma en declaraciones a Radio del Centro: "Yo no sé si hubo alguna situación, me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella la quiso avanzar", dijoy agregó: "Evidentemente algo hubo, pero seguro que él no la violó".

Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, contestó en Clarín estos dichos y aseguró que se trata de "un testimonio sobre creencias" por lo que "procesalmente es una prueba muy débil" porque "no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido".

