Caso Thelma Fardin: Alfredo Casero quiso despegarse de Darthés pero se embarró más

El exhumorista y militante macrista Alfredo Casero tuvo una repudiable declaración sobre la causa que involucra al actor Juan Darthés por una denuncia por violación y generó polémica entre sus seguidores: "Es tan terrible acusar como violar a una persona".

En diálogo con el programa Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), Casero quiso aclarar su postura y aseguró que, cuando escuchó la denuncia de Fardin, "se enfermó". Y, además, sentenció que no se puede "salir a linchar" a nadie antes de que haya un fallo de la Justicia.

"Yo no lo defendí a Darthés. La Justicia dirá. No soy nadie... Me dolió todo somos una sociedad enferma", escribió también en su cuenta de Twitter.

Y concluyó con una autoreferencia y una frase que embarró más su ficticio arrepentimiento: "Yo crié a todas mis hijas mujeres. Guillermina, que es un bombón. Minerva, que trabaja estudia, labura para ser mejor. Qué sé yo... yo no mandaría a una hija sola a Nicaragua. Yo pienso por mí. Y si así fue, ¿cómo podés hacer una cosa así?".