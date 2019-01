SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hoy es un día clave para el proceso judicial iniciado contra Juan Darthés. Terminó la feria judicial en Nicaragua y los Tribunales volvieron a funcionar normalmente en ese país por lo cual se espera si será o no llamado a declarar.

Tras la denuncia de Thelma Fardin, quien lo acusó de haberla violado en Nicaragua hace nueve años, cuando ella tenía solo 16 años, en el marco de una gira teatral del programa Patito feo, Darthés sigue refugiado en Brasil con su familia.

El actor cambió de hotel tras ser descubierto en el Transamérica de San Pablo por un grupo de cronistas que viajaron para la cobertura del caso mientras el proceso se encuentra en la fase de "recolección y ampliación de pruebas".

Darthés tiene pasaje de vuelta marcado para el 20 de enero a Buenos Aires, pero no se sabe si pospondrá la fecha, ya que desde su entorno mencionaron la posibilidad de que siguiera viaje a Miami en un futuro no lejano o que se quedaría en Brasil, donde no hay extradición prevista a Nicaragua.