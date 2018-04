Según el Laboratorio Toxicológico, uno de los oficiales que persiguió y asesino al joven de 11 años Facundo Ferreira, dio positivo en consumo de marihuana y cocaína.

Se trata de Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, los dos implicados en el crimen que ocurrió en la noche del jueves 8 de marzo en la avenida Avellaneda y el pasaje Río de Jainero, en "El Bajo", de San Miguel de Tucumán, informó el sitio TN.com.ar.

El resultado no es concluyente en uno de ellos ya que no fue cuantitativo. Ahora la fiscal de la causa busca determinar si el oficial consumió esa misma noche. Cabe destacar que en la zona de Tucumán es habitual que las personas mastiquen hojas de coca, lo que podría generar un reactivo de cocaína en sangre, aunque no caben dudas del consumo de marihuana.

La Legislatura sancionó el 4 de marzo de 2016 la Ley 8.850 que prohibió el consumo de drogas ilegales, como la cocaína y la marihuana, "en todas las jerarquías del personal policial".

Otro elemento que pone en jaque la situación de los oficiales es el barrido electrónico a los dos menores que realiza el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, para saber si ellos les dispararon.

El dermotest había dado positivo pero el sobreviviente aseguró que habían cargado nafta minutos antes, lo que puede arrojar un falso positivo, por eso se llevará a cabo el barrido.