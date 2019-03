Ciccone: Boudou se presentó ante la Justicia y vuelve a la cárcel

Amado Boudou se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que la Cámara de Casación revocara su excarcelación, para volver a la cárcel en el marco de la causa que investiga de la ex Ciccone Calcográfica, pese a que la sentencia aún no está firme.

El ex funcionario fue condenado en agosto del año pasado a cinco años y diez meses de prisión por la venta de la ex Ciccone. Sin embargo, su defensa apeló el fallo que no está firme. Después de pasar cuatro meses preso, el 12 de diciembre el Tribunal Oral Federal N° 4, el mismo que lo condenó pero con una composición diferente, le concedió la excarcelación con la obligación de usar una tobillera electrónica.

La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción apelaron la decisión judicial porque aseguraron que "no hubo ningún cambio (...) que justificara una nueva resolución del Tribunal Oral" para ordenar su liberación.

Ante este escenario, hoy los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, decidieron por unanimidad revocar la excarcelación y el exvicepresidente se presentó en Comodoro Py para quedar detenido.

