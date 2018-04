Casi golpean a Milei en Intratables: "Joven Martínez de Hoz, te voy a romper la nariz"

El economista Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con el prestigioso periodista Carlos Gabetta en una discusión que terminó con amenazas de golpes.

"No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo. A mí no me vengas a correr con esa pavada. Se pasó de salame. No te da para pasar de listo, porque te estropeo. ", sostuvo Milei.

Embed .@JMilei y Carlos Gabetta casi se van a las piñas tras una chicana pic.twitter.com/H5n5itAEU8 — El Destape (@eldestapeweb) 26 de abril de 2018

Gabetta no se achicó: "Jetón, ¿vos me amenazaste físicamente? Ni se te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita (sic)".

El conductor de Intratables, Santiago Del Moro, debió frenar el programa para pedir orden y dispersar el clima de violencia.