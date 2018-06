Casi el 60% no cree en el discurso de Macri de "trabajar para mejorar el futuro"

Un sondeo arrojó el bajo nivel de credibilidad y confianza entre los argentinos al indicar que casi 7 de 10 argentinos manifiesta ser desconfiado cuando recién conoce a una persona, mientras que el 70% sostiene que en general el país no es confiable.

El estudio realizado por las consultoras Taquion y 3 Punto Zeros indicó la poca confianza que siente la gente en los discursos de Cambiemos que dicen “trabajar para mejorar el futuro”.

encuesta.jpg

Según la encuesta, el 55,7% no le cree a los empresarios cuando sostienen que deben despedir empleados para no cerrar la empresa y el 58,1% no le cree al Gobierno cuando dice que trabaja para mejorar el futuro. En tanto, el 66% no le cree a la oposición cuando dice que solo le preocupa el futuro de todos los argentinos.

macri imagen.jpg

Respecto a la credibilidad del presidente Mauricio Macri, el sondeo advirtió que el 55% de los argentinos no le cree nada de lo que dice.