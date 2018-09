Casi el 53% de las personas no votarían a Macri si fuera candidato en 2019

Si el presidente, Mauricio Macri, se postulara como candidato para las elecciones 2019, ¿ganaría? De acuerdo a un estudio, sus posibilidades no serían muy grandes: más del 50% no eligiría poner su boleta en la urna.

Según los resultados de la encuesta realizada por la consultora Raúl Aragón, el 52,9% de las personas no votaría a Macri si fuera candidato a presidente el año que viene. El dato llama la atención ya que ese porcentaje es incluso mayor al resultado por el cual llegó a jefe de Estado en 2015, con un 51,34% de los votos en el balotaje contra Daniel Scioli.

Por el contrario, sólo el 30,8% del total de las personas encuestadas lo votarían ante una posible candidatura presidencial. La mayoría de quienes eligieron esta opción -un 41,7%- son de un nivel socioeconómico alto.

Para ser electo en primera vuelta, Macri debería sacar al menos 40 puntos, con más de 10 de diferencia de su perseguidor, o llegar a los 45. Hoy por hoy está lejos de esos guarismos.

En tanto, entre las personas que negaron votar por Macri en 2019, la mayoría son de un nivel socioeconómico medio (56,5%), y, en segundo lugar, de un nivel bajo (55,4%). Además, un dato no menor es que entre los y las jóvenes predomina el rechazo: en el grupo etario que va de los 16 a los 35 años, el 68,4% contestó que no lo votaría.

Por otra parte, ante la pregunta de si le creen a Macri cuando dice que a él le “duele” la pobreza, el 59,6% contestó que no le cree. De esas personas, el 66,7% tiene un nivel socioeconómico bajo y el 58,8%, medio. Incluso, el 93,7% de quienes contestaron que no le creen también aseguraron que no lo votarían en 2019.

