El ex humorista Alfredo Casero se refirió a sus dichos negacionistas y al ataque que realizó contra las Abuelas de Plaza de Mayo en una entrevista con Alejandro Fantino y esbozó un pedido de disculpas que no pareció tal.

"Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. Estoy apesadumbrado y pido perdón", apuntó en declaraciones a "La noticia deseada", programa que se transmite en Radio Mitre.

El actor confesó que cambió de perspectiva luego de una charla con su hija, Minerva, pero luego disparó: "Sino, estoy cayendo en lo mismo que ellos. Que cuando se muere una persona y es policía no hay un puto Derecho Humano por esa gente, no hay nadie que salte por esa gente".

Además agregó que "la cosa no es con las Madres, sino con la utilización política que le dieron". "Es comprensible, porque he ido un poco lejos. Lo que me diga todo el mundo no me importa", concluyó.