Casero intentó pedir disculpas por sus dichos sobre Abuelas

El actor Alfredo Casero, después de ser el blanco de fuertes críticas, pidió perdón por sus declaraciones en las cuales puso en duda la legitimidad de las acciones de las Abuelas de Plaza de Mayo para la restitución de nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, insistió sobre su postura y lamentó “no haber sido lo suficientemente cauto” con sus palabras.

“Creo que he perdido, tengo que pedir perdón públicamente. Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. De corazón, estoy apesadumbrado y pido perdón”, reconoció el actor durante una entrevista con el periodista Nicolás Wiñazki en Radio Mitre.

Aún así, aclaró que las disculpas van “no a la figura de alguien” que le “levanta el dedo”, sino “a la gente que ha hecho lo bueno” porque, de otra manera, estaría “cayendo en lo mismo que ellos”. “Si se muere o se mata a una mujer y es policía, no aparece un solo puto derecho humano para esa gente”, consideró.

En esta línea, explicó: “Yo no me peleo con (Estela de) Carlotto, sino que veo lo que representa y lo que me sucede a mí. En realidad la cosa no es con las Madres ni con las Abuelas de Plaza de Mayo, es con la utilización política que tuvieron y de la infiltración clarísima en los medios donde podían salir como la reina madre a decir ‘vos callate’”.

Mientras que Wiñazky le planteó que lo habían “censurado”, Casero admitió que “es comprensible” porque fue “un poco lejos” con sus dichos. Aún así, sostuvo que lo que se diga sobre él le “importa un pedo”, ya que “de toda esa gente, algunos tantos son militantes que patalean porque encuentran la forma de que alguien los ha atacado”.

Respecto a la frase en la que aseguró que “fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas”, aclaró que no hablaba de las dictaduras militares sino de “San Martín, Güemes, Belgrano”. “¿Que haya reivindicado a los militares? No, no creo que lo haya hecho”, cuestionó.

