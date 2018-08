Casero dijo que los que cantan "flan" tienen un "coeficiente intelectual muy bajo"

Luego de que su metáfora del flan fuera mal interpretada por los militantes anti K e incluso por el presidente Mauricio Macri, el ex humorista Alfredo Casero explicó su sentido y aseguró que “si hay gente que no lo entendió es porque tenemos un coeficiente intelectual muy bajo”.

El actor dio una entrevista a TN luego de convertirse en noticia durante la pasada semana por sus frases negacionistas y su ataque a las Abuelas de Plaza de Mayo, además de su insólita metáfora sobre el flan.

Allí debió aclarar a qué se refería con su alegoría, que fue mal utilizada. "Es una teoría muy primaria que le enseñé al hijo de un amigo mío. Le estaba explicando que si tenés una familia que se le quemó la casa de pronto vienen los hijos de la escuela, ven la casa quemada y dicen 'no anda la heladera, quiero flan'. Esperá a que esté todo terminado", explicó.

Y disparó contra quienes no entendieron el mensaje: "Es una metáfora. No es que yo diga 'flan, flan'. Si no lo entendieron en el momento que un chico de cinco años maneja una computadora porque tenemos un coeficiente intelectual muy bajo".