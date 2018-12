SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El juez Luis Carzoglio habló de la denuncia por parte de un barrabrava que denunció al fiscal Sebastián Scalera, por haber recibido presiones para acusar a Pablo Moyano: "Si se llegara a confirmar la denuncia contra Scalera, se cae toda la causa judicial", al tiempo que instó al Procurador General de Buenos Aires: "Confío en que Conte Grand impulse la investigación por la denuncia contra Scalera".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Carzoglio afirmó: "No me arrepiento de haber hablado como hablé por la causa de Pablo Moyano. Conmigo no van a poder, aunque tenga que pagar un precio".

Y agregó: "Hubiera preferido que me peguen una paliza, antes que me aparten tres meses de mi juzgado".

Y remarcó sobre la denuncia contra el fiscal Scalera: "Me enteré por los medios de la denuncia, habrá que investigar lo que pasó".

"Si se llegara a confirmar la denuncia contra Scalera por haber presionado a un denunciante, se podría caer toda la causa contra Pablo Moyano", concluyó el juez.