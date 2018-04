Caruso Lombardi y una escatológica anécdota: "Me cagué, me quedé duro"

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi hizo estallar en carcajadas a todos los invitados de Podemos Hablar al contar un percance que tuvo cuando quería pelearse con un árbitro luego de un partido.

"Después cuando lo vi me dio vergüenza. Me puse a discutir un gol que me estaba anulando y la Policía se metió con los escudos. Hacía frío y yo estaba con una remerita livianita, entre los nervios y el frío que entraba por la panza...", comenzó Caruso.

Y remató: "Encuentro un hueco y digo 'esta es la mía'. Corro al último polícia y cuando hago así me cagué, me quedé duro. Sentí un calor".