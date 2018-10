SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que el presidente Mauricio Macri es el mejor candidato de Cambiemos para las presidenciales 2019 y que el ministro de Interior Rogelio Frigerio puede ser candidato "pero por el peronismo".

"Quiero que la sociedad entienda que no quiero romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia, a mi la gente no me vota para que mienta", manifestó Carrió en declaraciones formuladas a la señal de cable La Nación+.

"El mejor candidato a presidente por Cambiemos para el 2019 es (el presidente Mauricio) Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. (El ministro del Interior) Rogelio (Frigerio) quiere ser presidente, con el peronismo puede", añadió.

Respecto a la presentación realizada ayer de un pedido de juicio político para el ministerio de Justicia Germán Garavano, la legisladora aseguró que "para nosotros es una cuestión de principios, no importa que no prospere".

"Alguien habrá entendido que yo discutí la autoridad (del presidente Mauricio Macri) pero no, yo ejercí una facultad que es el pedido de juicio político, en ningún momento pedí la renuncia", agregó.