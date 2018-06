Carrió: "Sé que las mujeres mueren pero voy a votar no"

La cofundadora de Cambiemos y diputada nacional, Elisa Carrió, decidió no participar del debate en Diputados pero expresó su férrea oposición al proyecto a pesar de ser consciente de las miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos.

En un móvil en vivo con C5N y Crónica, el periodista Rafael Palavecino le preguntó si había estado en las exposiciones en Comisión, al diputada se sinceró: “No pero voy a votar en contra”.

Al respecto, el movilero le repreguntó si estaba al tanto de “las mujeres que mueren” en abortos clandestinos y sin mosquearse, la legisladora arremetió: “Eso lo sé pero voy a votar no y con eso basta. Lo otro no sé, no tengo mandato. A mí me votó la gente y cuando votemos el Código Penal lo vamos a resolver”.

Asimismo, disparó que “la decadencia cultural de la argentina impide el debate” y aclaró: “Estoy en contra de todos los extremos y menos de resolver temas tan complejos para la humanidad”.