La diputada nacional Elisa Carrió confesó que estuvo "tapando cosas" porque "quiere mucho" al presidente, Mauricio Macri. El ocultamiento de la verdad, según la legisladora, no fue gratuito: "me generó mucho cargo de conciencia".

"Yo le tengo temor a Dios y meses días le estaba teniendo más miedo que nunca, porque sabía que estaba protegiendo en demasía al Presidente tapando cosas porque lo quería mucho", afirmó la diputada en una entrevista en La Nación +.

Carrió no especificó a qué cosas tapo, aunque reconoció que le dieron un "gran cargo de conciencia". En referencia al periodismo, la diputada dijo "yo ocultarle cosas a ustedes no puedo, yo soy representante de la ciudadanía".

"Hay verdades que si yo les digo, me internan en el Moyano, pero hay límites y el límite llegó, porque si no me iba a morir yo", sostuvo la legisladora.