Carrió estalló contra Durán Barba: "Basta de ser buenos, basta con los globos"

En ese sentido, la ideóloga de Cambiemos cuestionó la decisión del PRO de no dar precisiones sobre la "herencia" que recibió el presidente Mauricio Macri.

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, aseguró que "Cambiemos está absolutamente cohesionado" y descartó cualquier posibilidad de ruptura, aunque cuestionó duramente al asesor del PRO, Jaime Durán Barba, y expresó "basta de ser buenos, basta con los globos".

La diputada nacional rechazó las críticas del Frente para la Victoria y afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner dejó "un país quebrado, un país saqueado".

"Ellos qué no iban a tener que ajustar, si no teníamos ni reservas. Nos entregaron un país quebrado, saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido. Pero ese es el problema de Durán Barba y yo con él no tengo nada que ver", señaló la chaqueña.

Y agregó: "Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad y no no hacerle caso al teñido, porque sino nuestra sociedad no entiende lo que pasa. El otro quiere que seamos todos buenitos y juguemos con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos. Expliquemos a la sociedad".

Además, la diputada nacional remarcó que investigó a quiénes fueron participes de la corrida cambiaria de los últimos días: "Yo se quienes son. Viví el 2001 y el lobby de los no devaluacionistas".

Sin embargo, la referente oficialista ratificó su pertenencia al frente oficialista: "Estamos todos juntos. Acá hay una cohesión absoluta en el equipo de Cambiemos. De acá no nos movemos".

"Quieren que yo rompa, pero yo no voy a romper. Cambiemos está absolutamente cohesionado, así que hay tranquilidad. El problema es que hay un proceso de reunificación del PJ, que se va a romper dentro de poco", concluyó.