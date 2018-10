Carrió disparó contra Macri y detonó Cambiemos ¿Se termina la alianza?

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada Elisa Carrió aseguró que perdió "la confianza en el presidente" Mauricio Macri y consideró que "se rompió el pacto contra la impunidad" de Cambiemos, en una de las semanas más complicadas para la alianza de gobierno.

Carrió señaló que "hay un desacuerdo profundo" en el Gobierno con respecto al desplazamiento de tres funcionarios de la AFIP, que la diputada había solicitado que continúen en sus puestos.

"Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con [Ricardo] Echegaray y su gente", apuntó en declaraciones a La Nación.

Asimismo, la legisladora deslizó ciertos reparos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para investigar a Angelo Calcaterra, primo de Macri, e incluso a Franco Macri en la causa de los cuaderno y afirmó que "toda la información de Iecsa no se la dan a Bonadio" para que investigue.

Y resaltó: "Ángelo tiene que declarar más en la causa de los cuadernos. No puede ser que diga algunas cosas, se arrepienta y listo. Su arrepentimiento es incompleto".

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el Presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", sostuvo.

La diputada reveló además que recibió tres llamados de Macri en los últimos días, pero que decidió no atenderlo. "Yo no tengo más nada que decir. La decisión de actuar, o no, es de Macri", indicó.

Además, volvió a cargar las tintas contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y estimó que "hace lo que le dice Peña".

"Están queriendo cerrar las causas del menemismo. O ganamos todos juntos la lucha contra la impunidad o pierde el país. Yo no me voy a poner de acuerdo con el PJ", remarcó.

Y sentenció; "El año que viene no hay acuerdo. Si esto no cambia, no piensen en una candidatura mía".