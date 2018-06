Carrió destrozó a Monzó: "Me enojé porque no me da la palabra hace dos años"

La diputada Elisa Carrió explicó las razones de su reacción en la Cámara de Diputados contra los legisladores de Cambiemos que votaron a favor de la legalización del aborto.

La congresista de la Coalición Cívica admitió: “Me enojé con el presidente la cámara porque no me da palabra hace dos años. Me sentí agraviada por el presidente de la cámara porque nunca me da la palabra; todos me gritan barbaridades pero nadie se preocupa”. “No era un enojo por la votación”, agregó

“Yo traté de que no se enfrentaran dentro del interbloque los del PRO con los de la UCR”, opinó. A lo que le sumó púa: “Mis convicciones no cambian nunca. Pregúntenle a los que cambian. No sé si es por plata o no, pero parece que las convicciones se cambian en media hora”.

Respecto a la disparada del tipo de cambio tras la expulsión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, Carrió blandió que se trata de un “dólar flotante, ya va a bajar”. Ante esto pidió “que se tranquilicen, que es un buen cambio” el ingreso de Luis Caputo a la autoridad monetaria.

“Es una situación del mercado. Mientras no haya violencia, está todo bien. Lo vamos a superar”, rogó Carrió.

