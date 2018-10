Carrió, cada vez más sola | Pinedo se despegó y apoyó a Garavano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador de Cambiemos Federico Pinedodejó aún más aislada a la diputada Elisa Carrió al sostener que existen "situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva" y asegurar que el Gobierno debe "proteger que no haya persecuciones políticas a través de la justicia".

El presidente provisional del Senado siguió la línea de los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, en Crónica Anunciada (que se emite por El Destape Radio) y afirmó que "se ha abusado de la prisión preventiva porque la Justicia tarda mucho en llegar".

Asimismo consideró que "como la Justicia en Argentina no es rápida y los jueces no quieren tener libres a delincuentes, por eso meten presos a mucha gente que está en etapa de investigación y no condenada".

En declaraciones a Radio Nacional, Pinedo opinó sobre el cruce entre Garavano y Carrió e intentó calmar las aguas en las filas del oficialsmo. "No debe tomarse la opinión personal o general como si fuera una presión del Ejecutivo. No me siento en absoluto presionado por la opinión de un ministro. De hecho tanto yo como todo mi bloque hemos tomado una posición diferente", indicó.

Y sobre las acusaciones de Carrió señaló que "lo que dice Carrió es que alguien del Poder Ejecutivo no debería opinar sobre eso", pero "eso no quita que las personas puedan dar sus opiniones personales".

"Yo desdramatizó el comentario de Carrió acerca del pedido de juicio político del ministro Garavano", añadió.

Mientras que sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y el pedido de desafuero reveló: "El bloque de Cambiemos va a votar a favor de los desafueros cuando los pedidos de desafuero estén convalidados por las Cámaras de Apelaciones".

"Cristina tiene un sólo pedido de desafuero que es por el tratado de entendimiento con Irán, ese vence el período para tratarlo en el mes de noviembre. Cambiemos tiene tomada la decisión de pedir el tratamiento antes de que venza", completó.