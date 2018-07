Carrió amenazó a Schiaretti: "Tiene que apoyar; si no, no tiene obras"

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, le advirtió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que si quiere "obras" para su provincia debe "apoyar" el Presupuesto 2019 del Gobierno de Cambiemos.

"Schiaretti tiene que apoyar, si no, no tiene obras. Si Córdoba quiere hacer obras y no están presupuestadas en la Nación, no podrá hacerlas si no está aprobado el presupuesto 2019", advirtió la legisladora nacional en una visita a la provincia.

En respuesta, la diputada nacional de Unión por Córdoba Alejandra Vigo le apuntó a su par de la Ciudad y advirtió: "Vino a chantajear a los cordobeses".

"Aún usa métodos de la dictadura", enfatizó Vigo. Carrió sostuvo: "A Schiaretti no es que no lo quiero, pero si no aprueban el Presupuesto, sigue el del año anterior y seguirán las obras plurianuales, las rutas y los mismos gastos".

En una visita a Jesús María, también se refirió a los gobernadores y aseguró que ninguno fue "tan machito" como para hacerle reclamos a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"¿Por qué nadie fue tan machito para ir a reclamarle a Cristina Kirchner, que le robaba todos los días la coparticipación? Hay mucha equidad con los gobernadores al lado de Cristina. Lamento que no le hayan pedido nunca a Cristina lo que le piden hoy al Gobierno nacional", subrayó la líder de la CC en declaraciones a la prensa.

Carrió se refirió a Schiaretti luego de que el mandatario cordobés le reclamara "equidad" este martes al gobierno nacional, al insistir en que los gobernadores no fueron consultados en la decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Minutos más tarde, Vigo salió al cruce de la fundadora de Cambiemos y remarcó: "Vino a chantajear a los cordobeses". Y no quedó ahí, acusó que "aún usa métodos de la dictadura" y consideró que sus dichos constituyen "un gran apriete".

"Creo que esto fue un chantaje por parte de la diputada Carrió. Vino a chantajear directamente a los cordobeses. Creo que es un gran apriete el que acaba de hacer", se quejó.

En declaraciones a Cadena 3, la cordobesa enfatizó: "Aún usa esos métodos de la dictadura con la que creo que estuvo relacionada hace tiempo. Vino a decir que si el Gobierno no hace tal cosa, no recibe del Gobierno nacional lo que además no recibió hasta el momento".

"Si hubo una provincia que siempre se enfrentó al Gobierno de Cristina de Kirchner, fue Córdoba. Esos dichos brutales y poco felices son resabios de lo que ella representa", recalcó Vigo. Y agregó: "El presupuesto nacional que votaremos -y espero que la diputada esté para debatirlo- es importante ya que hay que destacar que el boleto en Córdoba sale 18 pesos y hay 1.300 millones de pesos en subsidios que la Provincia aporta; mientras que en Buenos Aires tiene un costo de 11 pesos y a eso se suman los beneficios de la tarjeta Sube. Espero que acordemos un equilibrio fiscal pero no se consigue sin un esfuerzo equitativo".