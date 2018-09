La cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, encendió una vez más la mecha con sus declaraciones y fiel a su estilo sin filtro, acusó al movimiento peronista de “poner los muertos” en el 2001 cuando estalló el sistema económico y político en la Argentina.

“Le dije a Mauricio Macri: ‘¿Estás dispuesto a morir en Casa Rosada?’ y me dijo que sí y le dije que vamos a decir que en el helicóptero no nos vamos. Los peronistas saben que digo la verdad y van a tener que sacar mi cadáver, y por las dudas voy a manejar pistola para que no me metan presa”, lanzó la diputada nacional oficialista en una entrevista en el programa de TN “Desde el llano”.

Embed

Y arremetió: “A los peronistas les digo que no joroben y que esperen a las elecciones. Les digo que no maten a los pobres porque ustedes ponen muertos”.

Siguiendo la misma línea de denuncia, Carrió relató: “Yo lo vi en 2001, cuando se armó el golpe a De La Rúa, me habla un dirigente altísimo del PJ y me dice que viene un intendente de Moreno y quiere que yo lo acompañe, y yo le digo ni loca".