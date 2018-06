Carrefour despidió a 200 trabajadores desde el acuerdo con el Gobierno

Días después de firmar un acuerdo con el Gobierno, Carrefour ya cerró cinco sucursales y despidió a 200 trabajadores. El Proceso Preventivo de Crisis (PPC) fue convalidado por el Sindicato de Comercio que conduce hace décadas Armando Cavalieri, junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En los últimos diez días, la cadena francesa de hipermercados bajó la persiana de sus locales de Resistencia (Chaco) y Tucumán y ahora anunció el cierre de otros dos en los barrios porteños de Congreso y Villa del Parque, junto al mini híper de Quilmes centro, publicó el diario BAE. Estos tres últimos cierres involucran a un total de 130 trabajadores.

Cavalieri enfrenta una dura interna en su gremio contra Ramón Muerza, secretario de Organización de gremio, quien fue el que encabezó desde el comienzo su disconformidad con el pacto entre la empresa, el gremio y el Gobierno en el marco del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por la cadena de supermercados.

Cavalieri sigue sin convocar a elecciones en su gremio porque el opositor Ramón Muerza suma más poder. De hecho, días atrás, Muerza reunió a 2.500 delegados mercantiles en el complejo KDT, con el objetivo de ratificar su respaldo a la candidatura para los próximos comicios.

"Este es el principio de una serie de cierres que no se va a detener hasta la desaparición de todas las sucursales que la empresa considera no sustentables. Antes del acuerdo, hablaron del cierre de once locales, pero en el documento final no establecieron un número", alertó al matutino Mario Amado, delegado de Carrefour y subsecretario de la Federación de Empleados de Comercio.

"La compañía no es clara, se comunican con el sindicato, pero no con los representantes de base ni los delegados. Si querían despedir a 1.000 trabajadores, estos es sólo el 20%. En las provincias que hay un sólo supermercado, ¿cómo harán?", dijo el gremialista.

LEER MÁS: Un gremio amigo del Gobierno rompió el techo de las paritarias y cerró en 24%