Carolina Papaleo se cruzó con Majul por Cristina

La actriz Carolina Papaleo estuvo como invitada en 4D, el programa que el periodista ultra oficialista Luis Majul conduce en el canal A24, y protagonizó un intenso cruce que dejó sin palabras al conductor.

Majul -abierto defensor de Cambiemos- apuntó contra la actriz por el discurso que leyó en el acto por el Día de la Independencia, que se convocó contra el FMI: "Hay mucha gente descontenta con el Gobierno pero en el texto dice que defrauda al a democracia. ¿No es mucho? Estás poniendo en duda el sistema democrático".

Ante sus dichos, Papaleo contestó: "Eso jamás. Esto tiene que ver con lo que vos escuchas, no lo que digo. Tiene que ver con la interpretación. El fraude es en cuanto a que vos me prometes algo y no cumplís. Es como el llame ya".

Por último, la actriz se refirió a las próximas elecciones y reveló que, si se presentara, votaría por la ex presidenta, Cristina Kirchner. Sin embargo, descartó que la actual senadora sea candidata.