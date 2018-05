El conductor ultraoficialista Fernando Carnota explotó en cámara contra el director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, por no convocar a Ricardo Centurión y dijo que Hugo Moyano y Daniel Angelici le arman el equipo.

Frente a los rumores que dicen que Centurión quedó afuera del Mundial por decisión de Angelici y presión de Moyano para que ingrese Maximiliano Meza, Carnota, hincha de La Academia, no aguantó y se sacó.

"¡Que lindo! Me encanta. Preguntémosle a Moyano quién tiene que atajar y quién tiene que patear los penales. Preguntémosle a 'Chiqui' Tapia como tiene que ser el banco de suplentes", disparó el periodista defensor del gobierno.

Y sentenció: "No puedo entender, Angelici y Moyano manejan la Selección. Arman, sacan, ponen a los jugadores ¿por qué no se dejan de joder? No entiendo".