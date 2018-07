Carnota dijo que una jubilada que no tiene dinero es "un ejemplo de vida"

Fernando Carnota llegó a un nuevo punto bajo en su labor periodística esta mañana, cuando utilizó la desgracia de una jubilada que no llega a fin de mes por los constantes aumento para atacar a los que se manifestan.

Durante su segmento informativo en A24, una cronista entrevistó a Dalinda Sánchez, una mujer de 71 años quién gasta poco más del 70% de su jubilación para pagar medicamentos y transporte. Para colmo, aclaró que no tiene hijos que la ayuden y que hasta llegó a cortar el gas porque no le alcanza para comer: "Ojala me muriera ya porque no sirve de nada vivir en este país".

"No diga eso señora", le reclamó Carnota, que lejos de indignarse por los constantes aumento, usó el lamento de Dalinda para llamar vagos a los que protestan y tomó su sufrimiento como un "ejemplo de vida".

"Lo de morirse lo dice desde la indignación, pero patear esas 16 cuadras la mantiene con vida", destacó Carnota.

"Yo quiero decir una cosa por más que se enojen algunos. Tiene 71 años, camina 17 cuadras para el primer transporte, trabaja y cobrea 7600 pesos. Yo digo para los pibes de 20 años que están tirados en la calle esperando el subsidio. La manga de vagos que hay, podrían verse un poquito reflejados en estos ejemplos", protestó al aire.

La cantidad de vagos que después los escuchamos en las manifestaciones y demás boludeces y vos decís '¡flaco, andá a laburar!".

"Decime si no nos dan ganas de agarrar al piquetero ese que cobra 4 lucas por mes solo para cortar la calle, sacarle la plata y darsela a la abuelita", finalizó.

"Un ejemplo de vida", resumió y jamás hizo mención a los aumentos.