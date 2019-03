Azzaro cruzó a Tevez y Macri: "Si esto pasaba con el gobierno anterior, hoy era un escándalo nacional"

El periodista deportivo Flavio Azzaro mostró su indignación por la revelación de los negociados de Carlos Tevez con Mauricio Macri en torno a los parques eólicos y aseguró que el jugador solo volvió a la Argentina "porque le prometieron entrar en el círculo íntimo" del Presidente.

"Ahora entiendo todo, porqué volvió de Italia y porqué se fue a China y volvió y los periodistas deportivos, como pelotudos, analizábamos cómo iba a estar futbolísticamente. Acá no hay fútbol de por medio, acá hay negocios, esto es una estrategia política. Tevez volvió porque si no lo hacía, Angelici no ganaba las elecciones”, apuntó Azzaro que ya tuvo inconvenientes con el actual presidente Xeneize.

El periodista apuntó los conceptos más importantes de la investigación de Perfil y dijo: “Voy a leer la nota entera porque hay muchos medios que la van a dejar pasar, y si esto hubiese ocurrido con el gobierno anterior, hoy sería un escándalo nacional”.

“A mí me da pena por todos los que pensaron que Tevez volvía a la Argentina por amor a Boca, por amor al fútbol. Me solidarizo con Guillermo Barros Schelotto que tuvo que bancarse en el plantel a un socio del Presidente de la Nación. Es imposible trabajar tranquilo así”, agregó.

Para concluir, afirmó que "todo lo que rodea a Boca está teñido de política y de negocios, porque el Presidente de la Nación hace negocios con los jugadores, porque el presidente de Boca es puesto por Mauricio Macri".

"Yo también pensaba que Tevez había vuelto por amor a Boca, pero volvió porque tiene negocios con el Presidente de la Nación, volvió como un empresario a la Argentina. Tevez no es más jugador de fútbol, es un empresario que además juega al fútbol”, sentenció.