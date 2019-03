El diputado nacional por la UCR Alejandro Echegaray se enteró al aire que lo habían hecho firmar una carta de apoyo al fiscal acusado de extorsión en la Causa Cuadernos Carlos Stornelli ante el Procurador General Eduardo Casal.

“Hay un dato que me acabo de enterar, un conjunto de diputados firmamos contra un pedido de inhabilidad moral contra la doctora (Elisa) Carrió por parte del kirchnerismo y evidentemente también hubo una presentación del interbloque con este tema”, explicó Echegaray al ser consultado en FM CIELO 103.5.

“Yo con este tema me estoy enterando por los medios que estoy firmando en apoyo al fiscal Stornelli. Seguro salió como una cosa de la conducción del interbloque pero me estoy enterando en este momento”, aclaró en diálogo con el programa “Todo no se puede”.

En la carta, los legisladores oficialistas apoyan la continuidad de los fiscales Stornelli y Rívolo en la causa de los cuadernos Entre los argumentos del escrito se expresa la "preocupación por el procedimiento disciplinario que le inició Casal por pedido del juez Ramos Padilla".

Entre los firmantes aparece la diputada Graciela Ocaña, quien fue salvada por Stornelli en la causa de los aportantes tuchos de campaña en la provincia de Buenos Aires durante los comicios legislativos de 2017.

De acuerdo a la agencia estatal Télam, los diputados firmantes son Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Karina Banfi, Héctor "Toty" Flores, Eduardo Amadeo, Cornelia Schmidt Liermann, Álvaro González, José Cano, Pablo Torello, Estela Regidor, Jorge Enríquez, Juan Carlos Villalonga, Eduardo Cáceres, Gonzalo Del Cerro, Marcelo Monfort, Marcelo Wechsler, Samanta Acerenza, Gustavo Menna, Javier Campos, Luis Pastori, Alejandro García, Paula Arroz, Hernán Berisso, Sebastián Bragagnolo, Hugo Marcucci, Federico Zamarbide, Juan Aicega, José Luis Ricardo, Alejandro Echegaray y Horacio Goicoechea.