"Me parece una pajería": La insólita defensa del fiscal Stornelli de parte de su abogado

El Fiscal Carlos Stornelli se encuentra cada vez más complicado respecto a las denuncias que recibe junto a su operador judicial, Marcelo D’Alessio.

Entrevistado por el periodista Facundo Pastor (A24), el abogado del Fiscal Federal, Roberto Ribas tuvo una insólita defensa respecto a los trascendidos de que Carlos Stornelli le había ordenado a Marcelo D'Alessio investigar a la ex pareja de su actual mujer.

“Esa acción no está vinculada con los cuadernos, y en esa acción hay unos diálogos que comprometen muchos a Stornelli. En los diálogos hay un Fiscal Federal pidiendo información a un supuesto espía, después hay una propuesta del Fiscal solicitándole que hacer con la infromacion a lo que el supuesto espía le dice “podemos meterle algo en la valijita para complicarle la vida” dijo Pastor.

Visiblemente molesto, Ribas no pudo defender a Stornelli dijo “Yo no le doy importancia a esa información, me parece trivial. Una cosa es lo que dice D’Alessio. Yo no quiero discutir con usted pero a mí lo que usted dice, me parece una pajería” dijo Ribas.