El juez Ramos Padilla rechazó el planteo de Stornelli que pretendía apartarlo

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó la recusación en su contra que había planteado el fiscal Carlos Stornelli. La recusación fue parte de la estrategia de Stornelli para quitarle la causa a Ramos Padilla y que el expediente se mude a Comodoro Py. En su escrito, al que accedió El Destape,Ramos Padilla rebatió los 3 planteos de Stornelli para correrlo de la causa. El rechazo fue “in limine” ya que, para el juez, Stornelli no expresó ninguna causal para que sea apartado.

En la recusación, Stornelli planteó 3 cosas: una, que Ramos Padilla actuaba sin impulso del fiscal de la causa; dos, que cuando el juez ordenó su declaración indagatoria el fiscal Juan Pablo Curi ya había planteado que la causa tenía que mudarse a Comodoro Py; y tres, que Ramos Padilla tenía animosidad contra él. El juez Ramos Padilla contestó y desarmó cada uno de los planteos.

Respecto a que actúa sin que el fiscal Curi se lo pida, Ramos Padilla escribió: “Esta afirmación es simplemente incorrecta y puede zanjarse con una simple lectura del expediente, pues además de aquel primer requerimiento de instrucción han existido en autos otros dos actos impulsorios de la acción penal que no han sido mencionados en la presentación en estudio”.

Es decir, que hubo 3 impulsos a la investigación por parte del fiscal Curi que luego, sospechosamente, cambió de postura respecto al devenir de la causa. Ramos Padilla recordó que “en la presente causa existen tres presentaciones fiscales que han impulsado debidamente la acción, tanto por la extorsión inicial (en la cual se nombó expresamente al Dr. Stornelli) como por la asociación ilícita en cuyo marco se presuntamente cometieron pudo haber distintas estado maniobras involucrado en las cuales y una tercer presentación donde se referenciaron más hechos por los que no había sido convocado y se procedio a intimarlo por los mismos”.

Stornelli aseguró que Ramos Padilla lo llamó a indagatoria luego de que el fiscal Curi dijera que el juez era incompetente y la causa debía remitirse a Comodoro Py. La simple cronología desmiente a Stornelli. Ramos Padilla citó a indagatoria a Stornelli el 27 de febrero. El fiscal planteó la incompetencia el 28. “Nuevamente yerra el presentante -escribió Ramos Padilla-, incurriendo esta vez en dos errores de lectura del expediente, ya que, en primer lugar, el dictamen en el cual el Fiscal planteó la incompetencia de este juzgado fue posterior al auto de llamado a indagatoria. Y, en segundo lugar, el Dr. Curi nunca ha planteado aquí la incompetencia material, sino sólo territorial”.

Stornelli sostuvo que Ramos Padilla lo prejuzgó al citarlo a indagatoria

Por último, Stornelli sostuvo que Ramos Padilla lo prejuzgó al citarlo a indagatoria. El juez contestó: “Constituye un absurdo sostener que cualquier convocatoria a prestar declaración indagatoria resulta un acto de prejuzgamiento porque se ha emitido un juicio de valor provisorio sobre la prueba, cuando estas son precisamente las exigencias que para ese acto establece el ordenamiento ritual”. Es decir, la indagatoria es el acto de defensa de Stornelli ante los, por ahora, 6 hechos que se le imputan, pruebas mediante.

“La gravedad del planteo que aquí ha introducido el Dr. Stornelli se acrecienta por el especial conocimiento de estas premisas que tiene por su función como fiscal de la Nación. Pretender apartar a un juez de una causa porque está dirigiendo una investigación que lo involucra no debiera ser una estrategia defensista que despliegue un funcionario público, cuando todos los canales procesales adecuados están abiertos y a los que ha planteado se les ha dado curso (indagatoria para ejercer su defensa material, incompetencia, nulidad, recursos, etc.)”, advirtió Ramos Padilla en su escrito, donde recordó además que dado que Stornelli es fiscal federal tuvo un cuidado especial a la hora de tomar medidas de investigación.

Por ejemplo, Ramos Padilla no mandó a secuestrar el celular de Stornelli. “Cuando, en línea con los fines de la investigación, y a fin de contrastarlo con el resto de las pruebas y el objeto de la denuncia, se estimó necesario acceder a su teléfono personal, no se dispusieron medidas coactivas sino que se solicitó su aporte en el marco de la causa en la cual él mismo era denunciante, radicada ante el Juzgado Federal no 10 a cargo del Dr. Ercolini”, insistió Ramos Padilla.

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones. No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Stornelli, se ha actuado a su respecto con el extremo resguardo que impone su función como fiscal”, concluyó Ramos Padilla.