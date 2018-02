El productor teatral Carlos Rottemberg cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el modus operandi de las fuerzas de seguridad al momento de detener manifestantes en las marchas.

En "La noche de Mirtha", la ministra realizaba una férrea defensa del salvaje accionar de las fuerzas de Seguridad durante las protestas contra la reforma previsional hasta que Rottemberg la interrumpió con una pregunta que la dejó en offside.

"Tengo una duda personal con respecto a cuando detienen gente. Yo no vi detener a la gente encapuchada, siempre tengo la fantasía a la gente que estamos viendo ¿no hay manera de detener a la gente encapuchada en ese momento", cuestionó el productor.

De esa forma, Rottemberg dejó en evidencia que la ministra avala las detenciones al voleo, donde nunca quedan detenidos los reducidos grupos de violentos que rompen las movilizaciones.

Embed El productor teatral Carlos Rottemberg cuestionó las detenciones arbitrarias y descolocó a @PatoBullrich pic.twitter.com/pcdNcjbvlu — El Destape (@eldestapeweb) 14 de enero de 2018

La consulta descolocó a Bullrich, quien intentó correr el eje del tema. "Creo que una de las cosas en las que no tenemos que poner de acuerdo los argentinos es que no puede haber más encapuchados. Tiene que salir una ley, no puede salir más encapuchados", apuntó la funcionaria de Cambiemos.

En tanto que intentó justificar las detenciones de manifestantes pacíficos con un insólito argumento: "Esto es algo muy duro pero que hay que decirlo. Muchas veces los encapuchados se esconden atrás de familias con chicos y si vos los vas a detener puede pasar cualquier cosa".