El panelista del programa de Pamela a la Tarde, Carlos Monti, fue golpeado cuando intentaron robarle el celular en el barrio porteño de Palermo y advirtió que lo habían “marcado”.

"Estaba llegando a mi casa y me sonó el celular. Atendí y me apoyé sobre la baranda del edificio para hablar. De repente siento un manotazo en la cara: volaron los anteojos que tenía puestos y me aferré al teléfono porque supuse que me lo querían sacar. Fue todo en segundos", relató el periodista de espectáculos al portal Teleshow.

Detalló, además, que "una persona que trabaja en el edificio vio todo desde adentro, y llegó corriendo. Entonces el hombre, como vio que no me pudo sacar nada, se subió a una moto que lo estaba esperando. Se fueron rapidísimo".

"Estoy bien. Gracias a Dios no me pasó nada. No me lastimó: fue más el susto por el bife que me comí y los anteojos, que terminaron en cualquier lado. Lo primero que hice fue avisarle a mi mujer y a mis hijos", manifestó Monti.

Para finalizar, el periodista reveló que una mujer que pasaba por en frente del edificio y fue testigo de todo le advirtió que lo habían "marcado": “Se me acercó para preguntarme si estaba bien, y me dijo que dos minutos antes habían frenado con la moto y me habían señalado. Además, me contó que ya habían robado otros celulares en la zona".