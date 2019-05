Heller presentó "Diez promesas falsas" en la Feria del Libro

Acompañado por el periodista Eduardo Aliverti, Carlos Heller presentó este sábado 27 de abril en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “Diez promesas falsas. Por qué fracasó la economía de Cambiemos”, un texto de su autoría que acaba de publicar Grupo Planeta.

En la sala Rodolfo Walsh colmada de visitantes, el presidente del Partido Solidario y referente nacional del movimiento cooperativo desplegó una vez más su conocida destreza para combinar agudeza política y divulgación económica.

“Tal vez éste sea un libro oportuno: puede ayudar a entender qué está pasando y el porqué de la decepción de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que en las anteriores elecciones creyeron en las promesas de Cambiemos”, sostuvo el autor.

En el texto, Heller plantea: “No queda duda de que la política económica implementada por la alianza Cambiemos, bajo la dirección del presidente Mauricio Macri, resultó un fracaso de gran magnitud: elevado endeudamiento, importante fuga de capitales al exterior, la inflación anual más alta desde 1992, brusca caída de la actividad productiva con especial impacto en la industria, utilización de la capacidad instalada industrial en niveles de 2002, caída del poder de compra de los salarios, las jubilaciones y otras asignaciones sociales, fuerte descenso del consumo e incremento de la desocupación y la pobreza, entre tantas otras falencias”. Y agrega: “Desde un punto de vista más político, podemos decir que no se trata de un fracaso: son los resultados inevitables del plan que implementó Cambiemos desde el primer momento”.

En este libro, Heller explica las distintas políticas implementadas desde diciembre de 2015 y cómo impactan en la economía y en la sociedad, tratando de sortear las distintas “posverdades” que intenta instalar el gobierno para disimular el fracaso en términos de bienestar que están sufriendo todos los argentinos.

“Es preciso cambiar de raíz este modelo económico de apertura irrestricta a los mercados externos. Un esquema cada vez más concentrador y excluyente. Porque, hay que decirlo con todas las letras: no hay una segunda etapa virtuosa de este gobierno. No tiene nada diferente para ofrecer: no hay en su modelo de país ningún futuro distinto. Ellos dicen que son el único camino. Nosotros decimos que hay otro: construir una alternativa amplia, diversa y plural, sin exclusiones, alrededor de propuestas consensuadas que permitan recrear la esperanza de que otro país, justo e inclusivo, es posible”, plantea el autor.