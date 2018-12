SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner habló el lunes 17 de diciembre en el programa “Crónica Anunciada” hablo acerca del procesamiento de la ex Presidenta en la causa de los cuadernos y el rol del Juez Bonadio.

Con respecto a como se viene desarrollando la causa y como muchas veces la defensa se entera previamente por la prensa las decisiones judiciales, Beraldi expresó: “Es un síntoma claro del nivel de descomposición del aparto judicial. En un artículo en el diario “La Nación” se hablaba incluso antes, como se iba a confirmar quienes estaban beneficiado y quien no de la Cámara razón por la cual lo presenté dando cuenta de lo que nosotros llamamos un proceso que carece de jueces independientes donde Bonadio fue elegido a dedo, los jueces de la cámara también elegidos a dedo”. Y agregó de manera categórica: “Esto es un síntoma de época que esperamos que se revierta”.

Con respecto a la citación de los parientes del Presidente: “No me sorprende el llamado a indagatoria de GianFranco y Franco Macri. La estrategia es mostrar que hay un investigación equilibrada pero en definitiva muestra que no hay nadie serio. Si hubiese tenido el criterio anterior tendría que haber ordenado detención, y no las hizo”.

Y agregó: “Hay una estrategia de acompañar al gobierno para tomar alguna influencia de lo que va a ser la campaña electoral. No se si habrá tiempo para un juicio oral. La respuesta nuestra siempre va a ser, estar a disposición de la justicia, ofrecer pruebas de todas estas arbitrariedades”.

Con respecto a la posibilidad de que se dicte prisión a los Macri, Beraldi dijo: “Yo no soy favorecedor de que se de prisión preventiva a nadie, salvo en los casos específicos donde existe peligro de fuga o entorpecimiento”. Y además especificó: “Si un juez tiene un criterio porque lo tiene que cambiar de acuerdo a la persona cual es la razonabilidad. Desde el punto de vista jurídico no lo encuentro, desde el punto de vista político es la única forma de explicarlo. Tenemos un juez que hace política desde ese lugar y utiliza el poder jurisdiccional según lo que a él le parezca”.