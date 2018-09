Carlos Acuña, al Gobierno por el paro nacional: "No pueden decir que uno no da posibilidades"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, analizó el marco laboral y pronunció un duro discurso contra el gobierno y el canal de diálogo que existe entre ambos sectores. "La proyección de la CGT hoy es estar en contra de este modelo y hacer lo posible para que este Gobierno lo cambie", expresó.

En diálogo con FutuRock, el sindicalista señaló: "Uno tiene un mandato para que el Gobierno revierta situaciones. No pueden decir que uno no da posibilidades. Tuvieron más de 20 días para empezar a dar respuestas y no las dan".

En este sentido, Acuña confirmó que tomarán medidas tras los reclamos: "Inevitablemente vamos al paro. El resultado de esta medida de fuerza va a ser contundente. No solamente por la organización de los gremios sino porque el estado de la sociedad es deprimente"

"inevitablemente, vamos al paro"

Por otro lado, el triunviro estableció que "no hay posibilidad de discutir una reforma laboral", al tiempo que manifestó que lo más doloroso "es la insensibilidad del Gobierno con respecto a la pérdida del poder adquisitivo" puesto que "hay actividades que se están fundiendo".

"La reforma laboral es un eslogan. ¿Qué quieren reformar? Perjudicar a los trabajadores, no existe una a favor. El Gobierno tiene que resolver y ocuparse de la timba financiera. No hay posibilidad de discutir una reforma laboral", agregó.

Y concluyó: "Siempre estamos abiertos al diálogo, se ha visto desde que asumió el Gobierno. Pero si no se ejecutan las políticas a favor del sector trabajador, de la industria nacional y en defensa del poder adquisitivo y los salarios, las mesas de diálogo no sirven para nada. Todo el mundo pide un cambio de rumbo en la política económica del Gobierno"