Carla Conte destrozó a Mariano Iúdica: "Se dedica a eso"

La conductora de televisión afirmó que casi no hay mujer que no haya tenido algún problema con Iúdica.

La conductora Carla Conte cuestionó a Mariano Iúdica, luego de que se conozca que el conductor de televisión casi se pelee a golpes de puño con Campi, porque maltrató a su esposa Denise Dumas.

"Casi no existe mujer que no haya tenido 'un episodio feo' con Mariano Iúdica. Se dedica a eso. Y son muchas a las que la palabra 'episodio' les queda cortísima. Besis", escribió Conte en su cuenta de Twitter al conocer la pelea entre Campi y Iúdica.

Embed No se de que hablan pero casi NO existe mujer que no haya tenido “un episodio feo” con @iudica , se dedica a eso. Y son muchas a las que la palabra “episodio” les queda cortísima. Besis https://t.co/93Joe523aM — Carla Conte (@carlaconteok) 20 de noviembre de 2018

De esta forma, Conte se refirió al comentario que hizo la conductora Denise Dumas, quien reveló un controvertido momento que tuvo con su ex compañero de trabajo, el conductor macrista Mariano Iúdica.

“Yo tuve un episodio con Iúdica, pero no lo voy a contar al aire. Fue un episodio personal”, explicó en su programa de Canal 9 y José María Listorti ahondó en detalles.

“Un episodio personal en el que tu marido casi lo caga a trompadas”, le agregó y reveló que fue detrás de escena mientras Marcelo Tinelli estaba en vivo.