"Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", decía el mensaje que le envió el funcionario a la diputada.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, le bajó el tono a la polémica que se desató por el mensaje que le envió en un papelito a la diputada de Unidad Ciudadana Gabriela Cerruti y criticó a la legisladora por su reacción. “Me pareció simpático mandárselo, no era para reaccionar así”, disparó.

“Hice un resumen de lo que es el proceso de deuda, estuve aproximadamente tres horas y media contestando todas las preguntas y ya habíamos acordado con el presidente de la Comisión que la interpelación se terminaba en ese momento. Sólo quedaba que hablara uno más”, explicó el funcionario nacional en un móvil con TN.

Minimizó el escándalo que provocó su actitud y argumentó: “Le mandé un papelito a la diputada sin ninguna mala intención. Vi que en Intratables había dicho que yo le traspasé la empresa AXIS a mi hija y por eso le mandé es mensaje”.

“Pido disculpas a ella y a quien se haya sentido ofendido. Reaccioné como padre porque me vengo comiendo mentiras durante meses pero que se metan así con la familia, no me parece”, aseveró Caputo.

Y remarcó: “Lo importante es que estuve como cuatro horas contestando todas las preguntas al punto de respondía tres veces la misma pregunta. Ya estaban haciendo un show”.

“Jamás ni por un segundo ni por medio segundo se me ocurrió que la diputada iba a reaccionar así. Será mi inexperiencia política y asumo mi error pero ¿era para reaccionar así? Hasta tiene buena onda le mensaje”, concluyó.

