Canosa atacó al feminismo e Inés Estévez le dio cátedra

La conductora Viviana Canosa se pronunció contra el feminismo en el programa de Andy Kusnetzoff y la actriz Inés Estévez la dejó mal parada.

Embed Viviana Canosa se pronunció contra el feminismo, pero Inés Estévez le dio cátedra pic.twitter.com/GgFnlqtvTx — El Destape (@eldestapeweb) 8 de abril de 2018

"No me siento representada para nada, me parece puro marketing. No me identifico con ninguna mujer de las que aparece en televisión. Son temas muy serios que se banalizan todo el tiempo. He vivido circunstancias en mi trabajo donde no he sentido este apoyo femenino que se usa sólo para algunas mujeres", sostuvo Canosa en Podemos Hablar.

Acto seguido, ante la pregunta de Kusnetzoff, Estévez aclaró: "No hablo de la tele, hablo de un cambio muy sustancial que está empezando a amanecer en el mundo. Durante mucho tiempo me peleé con el término porque pensé que era lo opuesto al machismo. La verdad es que me siento representada por la intención de superar cualquier tipo de injusticia frente al elemento femenino"