El ex jugador de las selección argentina le dedicó unas palabras a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Claudio 'Paul' Caniggia no solo asumía el compromiso adentro de la cancha. Hoy, afuera del mundo del fútbol, grabó un vídeo en defensa y apoyo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

"Este es un mensaje para la gente de Aerolíneas Argentinas. Mi agradecimiento y apoyo total porque me han tratado espectacularmente cada vez que he viajado", expresó el ex jugador de la selección argentina.

Y añadió: "Todo mi apoyo y fuerza muchachos. Vamos Aerolíneas Argentinas".

video cannigia.mp4

Las palabras del ex jugador se enmarcan en el avance del Gobierno contra la compañía de bandera junto a todas las empresas estatales del sector.