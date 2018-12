Candelaria Tinelli estalló contra el Grupo Clarín: "Manga de p..."

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

"El destape ultra hot de Juanita Tinelli con pollera y escote incluido". Así tituló Radio Mitre una nota publicada en su web sobre la hija más chica de Marcelo Tinelli, que tiene 16 años. A pesar de que la borraron por las críticas contra su mensaje machista y cosificador de una menor de edad, los reproches siguen llegando y, esta vez, desde la propia familia de la adolescente.

Candelaria Tinelli, una de las hermanas mayores de Juana, estalló en su Twitter en contra del Grupo Clarín por sexualizar a la menor. Desde su cuenta, sostuvo que lo que hicieron fue un “divague” y los trató de “pajeros”.

“Ultra hot... a mí me hicieron siempre lo mismo y me la fumé. Me fume también la gente agresiva (mujeres sobretodo bardeándome). Pero con Juana de 16 años, me parece un divague. Manga de pajeros”, lanzó en respuesta al titular machista.

Embed Ultra hot.. a mi me hicieron siempre lo mismo y me la fumé. Me fume también la gente agresiva (mujeres sobretodo bardeandome). Pero con juana de 16 años, me parece un divague. Manga de pajeros. — Lelé (@candetinelli) 6 de diciembre de 2018

A pesar de que hoy muchos sectores de la sociedad no tardan en salir a repudiar a los medios de comunicación por estas actitudes y hay mucha más conciencia en cuanto a la cosificación de las mujeres, todavía es muy común que se publiquen notas como la de Radio Mitre, en la cual se podía leer que "Juanita sorprendió a todos con su lomazo en una foto desde el baño” y que “levantó la temperatura de sus seguidores”.