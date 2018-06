Camioneros confirmó el paro de 24 horas para este jueves

El Sindicato de Camioneros ratificó este lunes que el jueves próximo realizará un cese de actividades por 24 horas, en protesta por el 15% de aumento: "Ratificamos el paro de este jueves".

Ante la prensa, el líder del sindicato, Hugo Moyano, consignó: "Si el sector empresario no da el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza".

Ante la consulta de por qué anunciaba la medida antes de la reunión que mantendría mañana el gremio con la patronales, el dirigente sindical explicó: "Nos adelantaron que no pueden ofrecer más del 15%, quizás no le permite el Gobierno y por esa razón nos adelantamos. A nosotros los trabajadores no nos permiten negociar menos del 27%".



"Seguro este porcentaje lo puso el FMI, si van a decidir ellos. Entonces nosotros vamos a decir 'bueno, entonces vamos a discutir con el Fondo Monetario, con la señora Lagarde, para qué discutir con el ministro de Trabajo, que no nos da respuestas'".

"Nos vemos mañana. Menos en la ruta, en cualquier lado", finalizó con humor Moyano.

El paro será para todas las ramas de transportistas, como aclaró el lider sindical conferencia de prensa: "Es un paro para sostener un salario que posibilite medianamente vivir con dignidad".

