El nerviosismo reinó en la Casa Rosada ante la continuidad de los errores cometidos el jueves y la inutilidad de Luis Caputo para contener la corrida cambiaria desde el Banco Central. Es que los condicionamientos que el Gobierno firmó con el FMIatan de manos al economista de la City ante corridas, una situación que Cambiemos no supo prever menos de tres meses atrás. Por eso, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le pedirá permiso para utilizar las reservas y también adelantar el desembolso del próximo giro. Los créditos del organismo no cuestan baratos, por lo que el funcionario está dispuesto a una importante cantidad de cesiones.

El dólar se disparó desde los $ 34,50 a los $ 39,77 en un solo día. Hasta el mediodía la divisa había superado la barrera de los $ 40 por operaciones de sólo U$S 70 millones, un monto minúsculo comparado que fácilmente pudo haber sido contenido por el Ejecutivo si Mauricio Macri no hubiera promovido el acuerdo con el Fondo o si no le hubiera quitado la obligación al campo de liquidar las divisas que genera por exportación. El modelo económico fue el que, por los crasos errores de sus economistas, firmó su propia corrida.

Embed

El anuncio del BCRA de elevar la tasa de interés de referencia 15 puntos porcentuales al 60% no fue suficiente para contentar a esos pocos compradores de verde que no encontraban contraparte vendedora en el mercado mayorista. La escalada se contuvo únicamente con la licitación del Central de U$S 330 millones de sus reservas.

Por esto, pese al anuncio del Presidente de que era un hecho, Dujovne volará a Washington el lunes a impetrarle a Christine Lagarde el adelanto del segundo desembolso. El Gobierno no cumplirá con las metas con las que se comprometió a principios de junio y deberá reconocércelo al directorio del FMI, un público al que no puede convencer con discursos optimistas y carentes de contenido, como acostumbra a hablar Cambiemos dentro de las fronteras argentinas.

Dentro del Gabinete ya bosquejaron las principales cesiones que están dispuestos a realizar para seducir a los economistas del organismo multilateral. El Gobierno pretende conseguir un déficit cercano a cero para 2019, para lo que quiere podar con tijera gruesa los gastos. En las negociaciones de Dujovne con los gobernadores ya intentaba reducir el rojo del Estado de 3,5% a 1,3%, para lo que propuso una carta de $ 426.000 millones de ajuste. Con el argumento de apagar el fuego cambiario, el mandamás de Hacienda se siente habilitado a bajar la mayoría de lo propuesto, que incluye recortes en las jubilaciones, asignación universal por hijo, pensiones y asignaciones familiares por $ 88.500 millones, como reveló El Destape.

En pos de ese objetivo, los funcionarios propusieron algunas medidas para incrementar los recursos obtenidos vía AFIP, un cambio de rumbo inédito desde el arribo de Macri en 2015. Allí incluyen suspender la reforma tributaria y subir el IVA en algunos sectores, ya que no es del 21% para todos los rubros, según le confiaron fuentes de la Rosada a este medio. Entre las políticas que planea Dujovne está incluida volver a aplicar las retenciones al campo, uno de los sectores más beneficiados en estos dos años y medio.

Hoy se reúnen el Presidente con su equipo económico para termina de definir si darán en efecto marcha atrás a las decisiones que fueron la bandera de Cambiemos durante la era Macri y si también recrudecerá aún más los ajustes en el gasto social, además de los futuros tarifazos por el alza del tipo de cambio y la dolarización que realizaron de la economía.