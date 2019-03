Un ministro de Macri reconoció que "no hay herramientas para frenar el dólar"

El Gobierno de Cambiemos al bode del colapso por la récord histórico de la suba del dólar. En el medio, grietas y cruces.

Un ministro de Mauricio Macri en estrico off le dijo a El Destape en exclusiva: "No tenemos las herramientas para frenar al dólar".

En su momento más crítico a nivel económico, el macrismo no puede frenar la divisa norteamericana, que ya trepa a los 45 pesos, su techo desde la creación del peso argentino.

Macri, mientras tanto, participó hoy de la apertura del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, en Córdoba. Todo mientras la economía estalla...

Sobre el dólar, el Presidente argentino dijo hoy: “Hay que decir una cosa, es muy importante que entendamos: nadie la tiene fácil en el mundo, en todas partes está subiendo el dólar. Hoy tenemos una política monetaria seria, no como antes que necesitábamos muchos más dólares de los que producíamos. Eso no significa que si el mundo se devalúa contra el dólar nosotros no nos vamos a devaluar”.

“Es la primera vez en décadas que la Argentina entró en una crisis con unas reglas y está saliendo con las mismas reglas, sin hacer corralitos, cepos, bonos”, agregó.

Siguió Macri en Córdoba: “El cepo destruyó las importaciones a la Argentina. Esas cosas las probamos y no las tenemos que volver a usar porque son nocivas. Seamos inteligentes y usemos lo que nos va a construir futuro”.