Laje explotó contra Macri por el reclamo del obrero: "Es lo que pasa cuando el Gobierno sale a la calle y no a timbrear"

Antonio Laje explotó contra el Gobierno de Mauricio Macri por el fuerte reclamo del obrero en un video que se viralizó ayer.

"Es espontáneo el hecho, es un laburante, el Gobierno debería tomar en cuenta esto", arrancó su editorial. Agregó: "Esto no está preparado: no hay ni un timbreo ni hay otra cosa de parte de otros. Acá no está La Cámpora detrás".

"Estamos todos tan hartos de escuchar sobre el gobierno anterior", afirmó eufórico Laje en su programa en América sobre las excusas que ponen Macri y los cambiemitas.

"Esto es lo que pasa cuando el Gobierno sale a la calle y no a hacer timbreos. Esta es la realidad de gran parte de la argentina", siguió.

Laje arremetió contra la economía de Cambiemos: "Hay mucha gente que llega con lo justo o no llega a fin de mes y el Gobierno vive en su propia burbuja y cuando sale a la calle se encuentra con la realidad".

Y cerró: "No importa ya si tienen que ver con 12 años del kirchnerismo o del menemismo. Lo que está pasando hoy es responsabilidad exclusiva del Gobierno".