Joana Picetti redobla la apuesta: "Si no hay banca llevo una silla plegable"

Tras la interrupción de la diputada electa por Cambiemos a quien le prohibieron asumir su banca por una denuncia en su contra, Joanna Picetti; ahora la legisladora amenaza con volver al Congresosi no la dejan ocupar el lugar por el cual fue elegida.

"La próxima sesión me tienen acá. Y si no hay banca, me pongo una sillita plegable. El Congreso me dice que el tema le compete al Poder Judicial, y el Poder Judicial me dice que le compete al Congreso, entonces yo voy a los dos lugares. En la Corte estoy esperando un fallo, y en el Congreso vengo como diputada a exigir que se haga una sesión urgente para que se trate este tema", advirtió Picetti en una entrevista con el sitio El Parlamentario.

La dirigente intentó radicar un reclamo para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento convoque a una sesión especial y trate su tema en el recinto.

Lo cierto es que Picetti figuró en la lista de candidatos a diputados en las elecciones de 2017 por la agrupación oficialista Vamos Juntos, pero nunca asumió ya que la Cámara Nacional Electoral validó una denuncia por maltrato familiar hacia sus hijos, que había interpuesto su expareja. La aspirante a legisladora reclama desde ese momento ante la Justicia la posibilidad de asumir la banca, a pesar de la orden judicial.