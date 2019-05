El sincericidio de Rozitchner: "En el Gobierno no manejamos la meritocracia"

Alejandro Rozitchnerhabló y analizó la identidad de Cambiemos, en medio del contexto electoral, y algunos de los valores que representan a la actual gestión. "En el Gobierno no manejamos el concepto de meritocracia", señaló el mentor discursivo.

Rozitchner explicó que, contrario al postulado de la meritocracia, el Gobierno se enfoca en la personas que, justamente, parten de situaciones desiguales, "prestando especial atención" a quienes son más vulnerables ante la crisis económica y conteniéndolos mediante un serie de beneficios.

En ese sentido, el filósofo aclaró que, si bien la mayor dificultad se da en el plano económico y "el Gobierno entiende el enojo y el malestar de la gente", el país "está mejor que en el 2015". Y agregó: "Por fin se está ordenando la Argentina". Asimismo, Rozitchner calificó a la actual administración como la "más dialoguista, abierta, y humilde" que ha visto en décadas.

"La Argentina no quiere volver al pasado. En 2019, se elige patota o comunidad. Votamos 'Venezuela' o 'integración al mundo'", sentenció. Sin embargo, aunque desestimó la idea de que el Presidente busque confrontar con Cristina Kirchner , señaló, de cara a la elecciones de octubre : "El voto en blanco es una negación de la realidad. No es una posición muy sabia la del idealismo que no sabe tratar con una realidad".