El legislador salteño de Cambiemos, Luis Cisneros, fue detenido el miércoles 27 cuando viajó a Santiago del Estero, según sus palabras a comprar trigo para su empresa familiar, le secuestraron más de dos millones de pesos y U$S50 mil en efectivo.

Tras el incidente con Gendarmería Nacional, en Santiago del Estero, Cisneros contó su versión de los hechos. Aseguró que tiene toda la documentación que respalda la cifra de dinero que llevaba.

Frente a la consulta de El Destape de porque no realizó la transacción bancaria y llevaba el dinero en mano, expresó que no había tenido tiempo de hacerlo y que iba a depositarlo en Santiago del Estero pero sin embargo “lo agarró el control”.

Embed

Cisneros contó que viajó a Santiago del Estero como socio gerente de la empresa familiar “Lumacis” SRL , que funciona hace 11 años en Salvador Mazza, y que comercializa harina. “Hicimos una compra de trigo, porque acá en la zona la lluvia hizo que se brote y ya no era apto. Me pararon el control, respondí todas las preguntas y reconocí que llevaba dinero,” dijo.

Seguidamente, indicó que al mostrarle el bolso, el gendarme le pidió que lo acompañara al destacamento. “Me pidió la documentación respaldatoria, mandé un WhatsApp, llamé al molino para que me la manden, me la mandan por correo. El gendarme no tuvo la voluntad de imprimirla. Hizo el procedimiento que creía que tenía que hacer, hizo la retención del dinero y me liberaron”, expresó y aseguró sentirse tranquilo con toda la situación.

En este sentido, aseguró que el miércoles 3 de la próxima semana presentará toda la documentación ante el Juzgado de esa provincia a los fines de recuperar la cifra. “Nosotros tenemos sobradamente documentación de respaldo. Lo llevaba para depositar en el Banco Santiago en la cuenta nuestra, porque había cobrado en horas de la tarde y a la liquidación también la tenía ahí, la que hicimos para la compra de trigo,” aseveró.

Asimismo, subrayó que el decreto nacional Nº 893 del 2 de noviembre de 2017 establece que los exportadores están exentos de ingreso de divisas por el periodo de 10 años, por esta razón no tenían la obligación de hacerlo.