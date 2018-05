Camaño explotó contra el Gobierno: "Incumplieron todos los postulados de campaña"

La diputada Graciela Camaño interpeló en el Congreso al jefe de Gabinete Marcos Peña y reprobó la gestión del Gobierno en los dos años y medio por "incumplir todos los postulados de campaña".

"Se tomaron los primeros dos años para resolver algunas cuestiones que cuando estaban en la vida privada no estaban tan prolijas", fue el balance de la diputada por el Frente Renovador.

También criticó la incertidumbre en el rumbo económico del país y aseguró que "se quedaron con un único objetivo económico que es rezarle a San Fondo Monetario Internacional".

"No pueden hacernos creer que hay un Fondo Internacional bueno y que hubo uno malo. Agreden la inteligencia de los que tenemos memoria", afirmó la diputada e ironizó los dichos del presidente Mauricio Macri al afirmar que "todavía siguen organizando lo que llamaron el mejor equipo de los últimos 50 años".

La referente del Frente Renovador reivindicó la gestión kirchnerista y recordó que "el Gobierno anterior dejó a nuestro país primero en el ranking de sueldo en dólares de la región. Hoy estamos cuartos".

"Los gastos de publicidad, tanto que nos quejamos de kirchnerismo, se quintuplicaron durante su gestión", acusó Camaño mientras el jefe de Gabinete se limitaba a negar con su cabeza. Al verlo, la diputada le advirtió: "no me diga que no ministro, porque la verdad es que ustedes sostienen el Gobierno desde un relato que se construye desde un buen manejo de redes y pauta en los medios".

Por último, le recordó que hace un año atrás, el referente económico de su espacio, Roberto Lavagna, le entregó a Peña un libro que contenía un "urgente plan económico". Imagino que su soberbia no le permitió leerlo"

