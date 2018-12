SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Calu Rivero concurrió a la audiencia de conciliación que tenía con Juan Darthés, pero el actor no asistió al encuentro. Frente a Tribunales, la artista pronunció un conmovedor discurso.

"Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Vengo a acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés", comenzó el discurso.

Y continuó: "Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que la mujer por fin ganó y me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco".

Embed ="position:relative;padding-bottom:56.25%;overflow: hidden;">

"Lo único que quiero es que empiecen a haber hechos. Basta de tener que exponernos por un relato crudo, porque duele, porque no aguantamos más", denunció en otro momento, y agregó: "Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de esta país. Estamos muy fuertes".

La audiencia se originó en una demanda por "daños y perjuicios" realizada por Darthés a partir de una denuncia presentada por Rivero. El letrado de la actriz confirmó que a la audiencia no concurrió Darthés, aunque sí sus abogados, y que no hubo acuerdo en el encuentro por lo que "sigue adelante el juicio".